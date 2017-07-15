Суд назначил директору Львовского бронетанкового завода залог в 2 миллиона

Соломенский районный суд Киева избрал директору госпредприятия «Львовский бронетанковый завод» Роману Тымкиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 2 млн грн залога.

Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала назначить Тымкиву меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 28 млн грн, сообщает Центр противодействия коррупции.

На заседании суда группа депутатов от партии «Блок Петра Порошенко» просила отпустить Тымкива на поруки.

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Как сообщал УНИАН, Тымкива и его заместителя задержали утром 14 июля.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что вышеуказанные и еще несколько должностных лиц были задержаны в рамках расследования уголовного производства по растрате имущества.

Установлено, что служебные лица Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил в сговоре с должностными лицами «Львовского бронетанкового завода», учредителем ООО и с участием фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запчастей и комплектующих элементов к бронетанковому вооружению и технике, чем допустили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.

По данным САП, суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 в действительности были закуплены бывшие в употреблении двигатели. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей было прекращено еще с 1990-х годах, о чем инициаторам схемы было хорошо известно.