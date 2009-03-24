С начала года рубль по отношению к доллару упал на 18,8%

Реальное ослабление рубля к доллару за февраль 2009 года составило 10,8%, к евро - 6,1%, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ. Реальное ослабление рубля к фунту стерлингов - 11,2%, к швейцарскому франку - 5,8%, японской иене - 7,8%. В целом за январь-февраль (из расчета февраль 2009 года к декабрю 2008 года) реальное ослабление рубля к доллару составило 18,8%, к евро - 13,1%, к фунту стерлингов - 15,1%, к швейцарскому франку - 15,9%, к японской иене - 16,4%.

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