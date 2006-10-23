В Украине подорожает водка

Отечественные производители алкоголя намерены повысить цены на продукцию в связи с ростом цен на спирт.

Как сообщил корреспонденту УНИАН президент ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака - СОВАТ» Вячеслав СОКЕРЧАК, производители ликероводочных изделий перезаключили договора на поставку спирта по более высоким ценам.

Как сообщили агентству УНИАН производители, подавляющее большинство подписало новые договора, однако категорически не согласно с тем, что приходится работать через посредника, а не напрямую со спиртзаводами.

«Мы подписали новые договора с «Киевспирт». Однако не согласны с тем, что нам приходиться работать с третьим лицом», - сообщил УНИАН финансовый директор ЛВЗ «Хортиця» Юрий СУХИНА, добавив, что спиртзаводы имееют лицензию на производство спирта, что, по его мнению, подразумевает и разрешение на продажу.

Председатель Света директоров Группы компаний «Союз-Виктан» Андрей ОХЛОПКОВ сообщил, что компания перезаключила договора на поставку спирта и с 1 октября получает спирт по новой цене, которая на 15% выше. В связи с повышением цен на спирт, компания вынуждена будет повысить отпускные цены на свою продукцию, что «в итоге даст повышение в рознице на 1-2 грн. за бутылку», - сообщил А.ОХЛОПКОВ.

В пресс-службе компании «Олимп» сообщили, что после повышения цен на спирт компания также будет вынуждена поднять цену на продукцию. «Но, по всей видимости, это произойдет уже после Нового года», - отметили в компании. Аргументируют это решение тем, что на алкогольном рынке поднимать цену до Нового года - неразумно, поскольку это пик продаж. «Если кто-то в это время поднимет цену, то, по всей вероятности, он потеряет те объемы продаж, на которые он рассчитывал, и в итоге прибыль перераспределится среди конкурентов. Поэтому поднимать цену до нового года мы не будем», - сообщили в компании. При этом отмечается, что фактически это означает, что компания принимает решение о снижении рентабельности производства на какой-то период времени и вынуждена будет компенсировать это в новом году.

«Так что после Нового года цены поднимут все производители. Поэтому с января-февраля 2007 года отечественному потребителю следует ожидать рыночных цен», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, концерн «Укрспирт» 26 сентября обратился с письмом к руководителям ликероводочных заводов с тем, чтобы на 4-й квартал текущего года переподписать договора с объединением «Киевспирт» на получение спирта в связи с пересмотром цен на него.

СОВАТ обратилась в Антимонопольный комитет Украины с тем, чтоб АМК рассмотрел данную ситуацию на предмет монопольного положения «Укрспирта».

Ранее АМК обязал «Укрспирт» отозвать письма, которыми госконцерн рекомендовал своим предприятиям реализовывать спирт по новым, повышенным, ценам.

Концерн «Укрспирт» создан согласно постановлению Кабинета Министров Украины №701 от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В него входят 8 областных государственных объединений спиртовой и ликероводочной промышленности, 85 предприятия с государственной формой собственности и 23 ассоциированных члена с разными формами собственности (все отечественные спиртовые заводы, за исключением трех).