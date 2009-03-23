Промышленники ФРГ впервые пошли на сокращение постоянных рабочих мест

ThyssenKrupp, один из крупнейших промышленных концернов Германии, уволит более трех тысяч сотрудников. Агентство AFP отмечает, что это станет первым сокращением постоянных рабочих мест немецкой индустриальной группой.

Всего ThyssenKrupp уволит 1,5 процента от общего количества работников. Рабочие места сокращаются в подразделениях по производству стали и автозапчастей, а также на верфях компании

До сих пор немецкие промышленники, чтобы снизить затраты из-за кризиса, снижали рабочие часы или сокращали внештатные должности. В январе 2009 года 30 крупнейших немецких компаний заверили канцлера Германии Ангелу Меркель, что не будут прибегать к принудительным увольнениям.

По данным мюнхенского института экономических исследований (IFO Economic Institute), крупнейшая экономика Европы, пострадавшая из-за снижения экспорта, снизится на 4 процента в 2009 году. Это больше официального прогноза правительства, который составляет 2,25 процента.

Лента.ру