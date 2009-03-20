На Закарпатье предприниматель подстрелил рэкетира, который угрожал ему пистолетом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Закарпатской области Владимир ПАВЛЮХ.

По его словам, на днях в дежурную часть райотдела милиции поступило сообщение от местных медиков о том, что к ним частным автомобилем доставлен раненный мужчина. Им оказался 34-летний житель поселка Чинадиево Мукачевского района. Врачи констатировали у пациента огнестрельные ранения живота и обеих ног. В то же время, в кармане одежды раненого выявили пластмассовый контейнер с шестью патронами к пистолету иностранного производства калибра 7,65 мм

«Пока медики спасали жизнь человеку, милиционеры установили, при каких обстоятельствах были нанесены ранения. Так, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Чинадиево стражи порядка нашли пистолет иностранного производства «Вальтер», 1940 года выпуска, с двумя патронами. Курок на пистолете был взведен, что свидетельствовало - из оружия либо готовились стрелять, либо уже стреляли. «Вальтер» направили на экспертизу. А еще через два дня милиционеры установили личность человека, причастного к стрельбе. Это 42-летний чинадиевский частный предприниматель. Выяснилось, что именно он и ранил младшего мужчину», - сообщил В.ПАВЛЮХ.

Он также проинформировал, что, по словам предпринимателя, раненный земляк требовал «дань» с его бизнеса. Когда предприниматель отказался платить, рэкетир пришел ночью к нему во двор и стал угрожать пистолетом. Даже якобы осуществил один выстрел в его сторону. После этого хозяин применил против вымогателя собственное зарегистрированное охотничье ружье «Сайга» 20-го калибра, и нанес нападавшему огнестрельные ранения.

Теперь, по словам В.ПАВЛЮХА, по этому факту возбуждено уголовное дело. Ружье изъято, обстоятельства выясняются.