Зачем телекоммуникационным компаниям Кодекс этики?

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) предлагает компаниям телекоммуникационного рынка принять Кодекс этики телекоммуникационных компаний.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМС.

«На протяжении последних лет на рынке телекоммуникаций использовались и, к сожалению, продолжают использоваться, мягко говоря, не совсем этичные методы конкуренции, которые оказывают негативное влияние на весь рынок в целом. Вполне очевидно, что современные публичные компании, работающие по мировым стандартам, не могут позволить себе наносить друг другу удары ниже пояса», - отмечается в сообщении.

Для предотвращения такой практики компания УМС предлагает принять участие в публичном процессе разработки Кодекса этики телекоммуникационных компаний, предоставив свой текст проекта кодекса.

В тексте проекта кодекса, в частности, предлагается прекратить «взаимодействие на рынке без соблюдения принципов профессиональной этики», что может повлечь за собой дискредитацию репутации всех игроков, снижение уровня доверия общества к информации, исходящей от операторов.