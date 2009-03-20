Граждане должны иметь свободный доступ к травматическому оружию

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что люди для самообороны должны иметь свободный доступ к травматическому оружию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Донецке.

По словам министра, инициатива МВД «по поводу свободной продажи травматического оружия получила широкий резонанс, но за этим резонансом многие не заметили, что оно давно продается». «В любых магазинах можно купить травматику иностранного производства, то есть, пистолеты иностранного производства, которые перерабатывают частные фирмы, соответствующим образом лицензированные», – сказал он.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в Украине сейчас создаются препятствия производству собственного аналогичного оружия. «Как только зашла речь о производстве отечественной продукции на базе нашего казенного производства «Форт» МВД Украины, продукции, которая будет доступна для людей всех категорий для защиты собственной жизни и безопасности, началась, с моей точки зрения, чисто конкурентная пиар-кампания», – посетовал глава МВД.

Он пояснил, что пистолет «Форт» с травматическими пулями, которые не могут нанести смертельного ранения, на данный момент прошел все необходимые экспертизы.

«Документы находятся на рассмотрении в Министерстве юстиции и других органах центральной власти, которые высказали свои замечания. На заседании Кабинета министров будет принято соответствующее решение», - сказал Ю. ЛУЦЕНКО, добавив, что народные депутаты «параллельно проявили инициативу» и пытаются провести через парламент закон, который позволит всем гражданам, кроме нарко- и алкозависимых, а также ранее судимых, «иметь доступ к пистолетам несмертельной самооборонной функции».

«С моей точки зрения, это правильно. Я настаиваю на том, что люди имеют право на защиту, в том числе и на самозащиту, если кому-то нравится – на самооборону», – заключил министр внутренних дел.