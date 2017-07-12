Найдены доказательства того, что город Днепр старее на 252 года, чем считалось

Депутаты Днепровского городского совета провели информационно-методическое совещание, во время которого вместе с историками обсудили вопросы даты основания города, сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

Читайте такжеГород Днепр на 250 лет старше, чем считалось - историкиДнепровские историки сообщили о новых археологических находках. Исследования проводились на территории, где ранее располагался старинный город Старая Самарь, сейчас это поселок Шевченко в Самарском районе города. Найденные артефакты позволяют говорить о том, что Старая Самарь, предшественница Днепра, была основана в 1524 году.

«Были найдены торговые пломбы. На печати было написано, из какого города привозили сукно, на котором установлены эти пломбы, и в каком году оно изготовлено. Мы имеем несколько таких пломб. Они дают нам основания утверждать, что с 1524 года на том месте был казацкий городок. Кроме этого, на двух конференциях с участием историков и археологов это было подтверждено », - отметил историк Олег Репан.

Директор КП «Агентство развития Днепра» Владимир Панченко отметил, что проект решения Днепровской горсовета о новой дате основания города уже подготовлен. После информационно-методического совещания депутаты будут обрабатывать этот вопрос в комиссиях, а уже потом его рассмотрят на сессии.