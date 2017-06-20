В Днепре отпраздновали день беженца высадкой деревьев (фото)

Акцию «Посади дерево – озелени свой город» к Международному дню беженца организовало Представительство Агентства ООН по делам беженцев в Днепре при поддержке Днепровского городского совета и Днепропетровской ОГА, передает "Днепр вечерний". Мероприятие прошло при непосредственном участии городского КП «Зеленстрой».

53 высококачественных саженца (25 кленов, 25 лип и 3 рябины) для высадки в парке на Соборной площади приобрел Днепровський офис УВКБ ООН.

- Специалисты нам объяснили, что, чтобы саженцы прижились в это время года, нужно купить дорогие, очень качественные саженцы с клубнем, - рассказывает специалист по защите УВКБ ООН Ирина Павлык. – Так мы и сделали.

После высадки деревья будут переданы на баланс города. Специалисты КП «Зеленстрой» заверили организаторов, что будут поливать «новоселов» парка.

К акции присоединились представители общин беженцев, внутренне перемещенных лиц, многие общественные организации, активные горожане и даже школьники.

"Мы счастливы, что наша инициатива получила такой отклик, - говорит советник по программным вопросам УВКБ ООН Шерзод Заиржанов. - Сегодня мы все вместе посадили деревья в знак желания озеленить общий дом - Днепр, сделать его лучшим местом для проживания различных наций и культур. Этой акцией мы стремились повысить осведомленность местного населения и поддержать людей, которые вынуждены были покинуть свои родные обители в результате конфликта и начать новую жизнь в новом доме".