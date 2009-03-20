Доллар дешевеет

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3300/8,4300, к 11:00 сузился спрэд 8,3400/8,4200, а к 12:00 цены снизились до 8,3300/8,3800. К закрытию ценовые уровни достигли низа - 8,2800/8,3300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:45 Нацбанк вышел на рынок с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000; по EUR/UAH – 10,6600.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2480/0,2525, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2485/0,2520, и к 12:00 установились на уровне 0,2485/0,2505. К закрытию торгов цены понизились до 0,2475/0,2500. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,5125 (+0,0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3692/94, а к 14:50 упали до 1,3594/96. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3995/11,5500, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 11,3995/11,5230, а к 12:00 ушли вниз - 11,3920/11,4740. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,2495/11,3315.