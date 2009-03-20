Участники митинга в Симферополе объявили анафему... портрету Мазепы

Участники митинга в Симферополе забросали куриными яйцами портрет гетмана Ивана Мазепы в знак протеста против празднования в Украине 370-летней годовщины со дня его рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, которая прошла перед зданием Представительства Президента Украины в Крыму, по данным милиции, приняли участие около 100 человек – активисты Русской общины Крыма и партии «Русский блок».

Митингующие назвали Мазепу предателем русского народа и возмутились празднованием в Украине его дня рождения. «К сожалению, мы живем в такое время, когда празднуются дни рождения Бандеры, Мазепы, Петлюры. Верховная Рада Украины посчитала (даты) праздничными, а день победы советского народа в Великой Отечественной войне они не внесли в почетные даты», – отметил депутат крымского парламента Анатолий ЖИЛИН.

Учасники акции держали флаги России, Крыма, портреты Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, премьера РФ Владимира ПУТИНА, а также Петра I, транспаранты: «Будущее Украины – в союзе с Россией!», «Наследники Мазепы: Кравчук, Кучма, Ющенко».

В ходе акции звучали гимн Российской империи 1833-1917 гг. «Боже, царя храни!» и «Марш непокоренного Крыма»

Актер, игравший роль священника, совершил на митинге «обряд анафемы» Мазепы, а молодежь забросала яйцами большой плакат с изображением «мазеповки» – купюры в 10 гривень с портретом Мазепы.