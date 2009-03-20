Нафтогаз уже должен Ощадбанку 18 миллиардов

В кредитном портфеле "Ощадбанка" сумма кредитов, предоставленных НАК «Нафтогаз Украины», составляет 18 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил сегодня председатель правления ОАО “Ощадбанк” Анатолий ГУЛЕЙ.

«18 млрд. грн. - наш портфель против них (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) на сегодня», - сказал А.ГУЛЕЙ.

При этом он отметил, что с начала текущего года общий объем предоставленных "Ощадбанком" кредитов НАК «Нафтогаз Украины» не изменился.

Банкир особо подчеркнул, что НАК является дисциплинированным заемщиком и в срок выполняет свои обязательства перед "Ощадбанком".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит в объеме 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».

Россия изучает возможность выделения такого кредита Украине.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в 2008 г. увеличилась на 48% – до 306 млн. грн. Активы банка за прошлый год увеличились в 3 раза и на 1 января 2009 года составили 57,788 млрд. грн., обязательства – в 2,5 раза, до 42,316 млрд. грн., собственный капитал – в 7 раз, до 15,472 млрд. грн., уставный капитал – в 15 раз, до 13,892 млрд. грн.