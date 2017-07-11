СБУ отразила очередную попытку гибридной агрессии России и сорвала планы российской спецслужбы (видео)

СБУ заявили, что сотрудники Службы предупредили очередной эпизод гибридной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, правоохранители сорвали планы иностранной спецслужбы по использованию сети из более десяти интернет-сайтов для распространения среди украинцев российской пропаганды и деструктивных материалов, которые содержат призывы к совершению преступлений, расследование которых отнесено к компетенции органов государственной безопасности.

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"По полученным данным, в конце 2014 года во время пребывания гражданина Украины на заработках в России у него были похищены паспорт на железнодорожном вокзале Воронежа перед самым возвращением домой. Данное обстоятельство умело использовали сотрудники вражеской спецслужбы. За похищенным у гастарбайтера паспортом было зарегистрированного около десяти интернет-сайтов. Этот информационный ресурс страна-агрессор начала использовать как элемент гибридной войны для дестабилизации ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

СБУ заблокировала сайты, а гражданин Украины отказался от работы в РФ из-за угрозы провокаций российских спецслужб.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харьковской области пограничники задержали украинца, который работал на медиа-ресурсы незаконных вооруженных формирований.

"В Харьковской области в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" в 10 метрах от государственной границы пограничники отдела "Дергачи" задержали гражданина 1983 года рождения. Остановили мужчину в направлении украинского населенного пункта Граны и российского Красный Хутор. Уроженец Донецкой области пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска", - сообщили в пресс-службе.