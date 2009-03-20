Крым завалило снегом

Восточную транспортную артерию Крыма всю ночь расчищали от снега бойцы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и сотрудники Дорожно-эксплуатационного управления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, сильный снегопад, который начался вчера около 19-ти часов на Грушевском перевале, вполне мог заблокировать движение по восточной транспортной артерии. «Спустя буквально час (после того, как пошел снег), толщина снежного покрова на дороге составляла около 8 см», - говорится в сообщении.

На расчистку магистрали направили спецтехнику сотрудников Судакского МЧС и ДЭУ.

Активные работы продолжались до 5.30 утра сегодняшнего дня, именно в это время прекратился снегопад. «Обошлось без серьезных инцидентов и заторов, лишь несколько раз на подъеме разворачивало большегрузные автомобили, им на помощь приходила спецтехника», - отмечается в сообщении.

В настоящее время работы продолжаются, на сегодня в Крыму сохраняется штормовое предупреждение.

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