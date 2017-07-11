На Полтавщине мужчина пытался поджечь полицейских и их авто (видео)
13:31, 11 июля 2017Общество
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Агрессивному мужчине помешал другой экипаж полиции, который приехал на помощь коллегам.
Мужчине грозит 2 года за решеткой / скриншот
На трассе Киев-Харьков в Полтавской области мужчина пытался поджечь сотрудников полиции и их автомобиль.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения и когда предложили подписать протокол, он начал ругаться и бросаться на полицейских. Впоследствии, он достал из багажника своего автомобиля канистру и начал обливать патрульную машину и правоохранителей бензином.
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Потом с зажигалкой в руках пытался приблизиться к копам и поджечь. Однако ему помешал другой экипаж полиции, который приехал на помощь коллегам.
За угрозы убийством мужчине грозит 2 года за решеткой.
На трассе Киев-Харьков мужчина пытался поджечь полицейских и их авто
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