На Полтавщине мужчина пытался поджечь полицейских и их авто (видео)

13:31, 11 июля 2017
Общество
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Агрессивному мужчине помешал другой экипаж полиции, который приехал на помощь коллегам.

Мужчине грозит 2 года за решеткой / скриншот

На трассе Киев-Харьков в Полтавской области мужчина пытался поджечь сотрудников полиции и их автомобиль.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения и когда предложили подписать протокол, он начал ругаться и бросаться на полицейских. Впоследствии, он достал из багажника своего автомобиля канистру и начал обливать патрульную машину и правоохранителей бензином.

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Потом с зажигалкой в руках пытался приблизиться к копам и поджечь. Однако ему помешал другой экипаж полиции, который приехал на помощь коллегам.

За угрозы убийством мужчине грозит 2 года за решеткой.

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Теги: #патрульная полиция Полтавщины#инциденты на Полтавщине