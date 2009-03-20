Ющенко: возможно, еще 10-12 месяцев придется работать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что переговоры по соглашению о зоне свободной торговли продлятся 10-12 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил вчера журналистам после заседания саммита Европейской народной партии.

«Возможно, еще 10-12 месяцев придется работать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС является составной частью соглашения об ассоциации, переговоры в отношении которого продолжаются с 5 марта 2008 года.

Стороны выражали надежду подписать соглашение об ассоциации до конца этого года.