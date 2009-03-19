Тимошенко: Украина поддерживает переизбрание Баррозу

Украина поддерживает переизбрание Жозе Мануэля БАРРОЗУ председателем Европейской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Брюсселе.

«Украина не является сегодня членом Европейского Союза, но Украина высказала поддержку господину БАРРОЗУ в отношении выборов его на второй срок на пост президента Европейской комиссии. И я хочу пожелать ему успехов на этих выборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Избрание нового руководителя Еврокомиссии состоится этим летом после выборов нового состава Европарламента. Кандидат на пост председателя Европейской комиссии назначается правительствами стран-членов ЕС и утверждается Европейским парламентом.

Срок действия его полномочий – пять лет.