Тимошенко: Украина поддерживает переизбрание Баррозу
...хотя и не является членом ЕС
Украина поддерживает переизбрание Жозе Мануэля БАРРОЗУ председателем Европейской комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Брюсселе.
«Украина не является сегодня членом Европейского Союза, но Украина высказала поддержку господину БАРРОЗУ в отношении выборов его на второй срок на пост президента Европейской комиссии. И я хочу пожелать ему успехов на этих выборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Справка УНИАН. Избрание нового руководителя Еврокомиссии состоится этим летом после выборов нового состава Европарламента. Кандидат на пост председателя Европейской комиссии назначается правительствами стран-членов ЕС и утверждается Европейским парламентом.
Срок действия его полномочий – пять лет.