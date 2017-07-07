В Житомире начали социальный проект для молодежи, отныне в гидропарке можно заниматься серфингом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, сегодня представители одной из кампаний передали житомирском КП «Парк» серферні доски.

Произошло это в рамках социального проекта, направленного на привлечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов поблагодарил меценатов и подчеркнул важность подобных проектов для Житомира.

«Приятно, что в нашем городе бизнесмены понимают значение социальной ответственности. Подобные проекты чрезвычайно важны и нужны, потому что молодежное досуг играет важную роль в формировании молодежи и будущего нашего города. Поэтому мы надеемся, что этот проект будет началом нашего плодотворного сотрудничества»,- сказал Хренов.

Теперь доски для серфинга житомиряне будут брать на прокат в гидропарке на лодочной станции.