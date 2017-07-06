В Днепре откроют свободную сцену
21:24, 06 июля 2017Общество
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Место для сцены выбрали в зоне большого амфитеатра в парке Шевченко.
Открытие «Сцена: Stage» состоится 8 июля. / BigBucks
В Днепре откроют свободную сцену. На ней сможет выступить любой желающий.
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Об этом на пресс-конференции в ИА "Мост Днепр" сообщили организаторы проекта «Сцена: Stage», передает корреспондент dnipronews.
Место для сцены выбрали в зоне большого амфитеатра в парке Шевченко. Открытие «Сцена: Stage» состоится 8 июля.
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