Эксперты рассказали, как решить проблему авто на литовских номерах

О проблеме и возможных путях решения ситуации с "литовцами" на дорогах Украины пишется в материале журнала "Новое время".

Интересы украинцев, которые используют евровторичку, защищает уже целая общественная организация — Авто Евро Сила. Ее руководитель Александр Чернявский поясняет: они хотят, чтобы украинцам позволили ездить на иностранных номерах при условии уплаты в бюджет ежегодного взноса в € 200.

“За год от таких платежей набежит 10 млрд грн в бюджет,— говорит он.— А если изменятся правила растаможки, владельцы еще и заплатят пошлину”.

Не против компромиссной схемы и официальные торговцы. Елена Чепижко из Еврокара говорит: "Можно было бы провести единовременную амнистию — предоставить определенный период для легализации уже ввезенных иномарок. А потом привести рынок в соответствие с законодательством".

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Каким образом провести амнистию — этот вопрос предстоит решить Верховной раде, объясняет Роберт Горват, народный депутат фракции Блока Петра Порошенко (БПП) и автор закона о снижении акциза на импорт иномарок.

По его словам, сейчас в парламенте лежит несколько соответствующих законопроектов. Один из них подразумевает платный въезд и выезд для иностранных автомобилей — по € 300 на год. Но сам представитель БПП отстаивает проект единоразовой регистрации всех евромашин, при которой единственной допнагрузкой для их владельцев станет уплата НДС.

При этом Горват против того, чтобы пропускать старье,— мол, через сито должны пройти лишь машины с высокими экологическими нормами выхлопа, которые щадят окружающую среду.

“Идея в том, чтобы перевести все на постоянные номера, легализовать и за полгода вычистить автотерриторию Украины. А потом поставить предохранители, чтобы оно больше не ехало”,— поясняет депутат.

Поскольку Горват представляет пропрезидентское большинство, шансов на одобрение парламентом у его законопроекта достаточно. Впрочем, как и времени у желающих завезти из Литвы машину, чтобы позже попасть под действие подобного документа: до летних каникул Рада за него вряд ли возьмется.

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