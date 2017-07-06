СМИ указали на неточности в решении суда по "заблудившимся" в Украине ФСБшникам

Суд приговорил двух военнослужащих погранслужбы ФСБ России, которых задержали в Херсонской области, к 15 суткам административного ареста, а также присудил каждому штраф в размере 320 гривень.

Такое решения 30 июня вынес Каланчакский районный суд Херсонской области, передает InformNapalm.

«Решением суда и первому, и второму представителю спецслужб страны-агрессора (ФИО в решениях суда не раскрываются) присуждено 15 суток и штраф в размере 320 грн. При этом в протоколе указывается, что все изъятые вещи будут им возвращены. Вероятно, к личным вещам относится и лодка, на которой диверсанты проникли на материковую часть Украины с оккупированной территории украинского Крыма», – говорится в сообщении.

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Журналисты отмечают, что постановления Каланчакского райсуда Херсонской области выглядят небрежно и содержат массу неточностей. Так, в протоколе нет показаний о том, что сотрудники ФСБ «отрабатывали роль нарушителей в ходе учений в Крыму». Есть лишь обрывистая фраза: «перепутали ориентиры и оказались в Украине».

«Также, вероятно, есть неточность в указании времени задержания. В постановлении говорится, что сотрудников ФСБ задержали в 11:00 30 июня 2017 на побережье Малой косы в 6 километрах от населенного пункта Александровка и на материковую часть Украины они попали на лодке по Перекопскому заливу. В то время как ранее сообщалось, что они задержаны в 02:30», – отметили в InformNapalm.

Также подчеркивается, что не точно указан и номер воинской части ФСБ России. «В постановлении суда он фигурирует как 4х-значный в/ч 9930 (это номер части Оршанского погранотряда, г.Черкассы, Украина)», – добавили журналисты.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы имена двоих российских военнослужащих, которых 30 июня задержали на Херсонщине без документов сотрудники Херсонского отряда Госпогранслужбы совместно с бойцами Вооруженных сил Украины.