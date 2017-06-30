Суд арестовал двух российских пограничников, которые "заблудились" в Украине

В Херсонской области Каланчакский суд арестовал на 15 суток двух российских пограничников, которые заблудились на территории Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, пишет Радио Свобода.

"Уже состоялось заседание Каланчакского суда в отношении двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток", - рассказал он.

Как сообщалось, в ночь на 30 июня пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.

Кроме того, Пограничная служба ФСБ Российской Федерации направила обращение украинской стороне, в которой просит предоставить информацию о двух российских военнослужащих, которые потерялись в Украине.