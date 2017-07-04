Суд Италии не избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве фотографа бойца Нацгвардии

Психологическое состояние задержанного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива нормальное, условия его содержания удовлетворительные. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в итальянском городе Павиа сегодня суд не рассматривал вопрос об избрании меры пресечения Маркиву, задержанному в Италии по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелли.

"Состоялось судебное заседание. На заседании не рассматривался вопрос об избрании меры пресечения", - сказал дипломат.

По его словам, украинские консулы посетили задержанного Маркива.

"Условия его содержания удовлетворительные. Состояние психологическое нормальное. Сейчас принимаются все меры для того, чтобы получить более полную информацию о нашем гражданине, то есть, когда будет следующее судебное заседание, как отрабатывается алгоритм сотрудничества с адвокатами и т.д.", - сказал Погорельцев.

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Он подчеркнул, что ситуация с задержанием Маркива находится на особом контроле украинского внешнеполитического ведомства. В частности, дипломат отметил, что речь идет о всех работах по подготовке для максимального обеспечения прав и интересов Маркива.

"Сейчас нам неизвестно, когда будет следующее заседание, но мы заинтересованы в том, чтобы все произошло быстро. Мы уверены в том, что нужно, чтобы все это было непредвзято, с учетом всех предоставленных украинской стороной документальных подтверждений, свидетельствующих об абсолютной непричастности господина Маркива к тому, в чем его подозревают итальянские компетентные органы", - добавил директор Департамента консульской службы МИД.

"Этому вопросу уделяется очень серьезное внимание, и делаем все возможное", - подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-служба батальона оперативного назначения Нацгвардии им. Кульчицкого информировала, что судебное заседание по избранию меры пресечения Маркиву перенесено на 5 июля.

Заместитель командира взвода батальона им. Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии) Маркив был задержан 30 июня в Италии по подозрению в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Рокелли в мае 2014 года возле г. Славянск.

По информации заместителя генпрокурора Евгения Енина, подозрение украинцу выдвинуто прокуратурой города Павиа. Также Енин сообщил, что ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленно освободить его.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист.