Пограничники отказали певице Бьянке во въезде в Украину накануне концерта в Одессе

Сотрудники Государственной пограничной службы отказали певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, во въезде в Украину. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

На видео она продемонстрировала страницу паспорта, в котором стоит штамп «Отказано во въезде в Украину».

Бьянка отметила, что должна была 30 июня выступать вместе с ансамблем в Одессе.

Читайте такжеПевец из "черного списка" СБУ похвастался прогулкой по Киеву после запрета на въезд (фото)

Певица связывает запрет на въезд со своим выступлением в Крыму.

Липницкая также сообщила, что 6 лет прожила в Киеве, и считает Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию.

Бьянка надеется, что как можно скорее приедет в Украину с гастролями.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину основателю группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову.