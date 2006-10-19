В Дубно найден мертвым 25-летний журналист

В городе Дубно Ривненской области возле клумбы цветов около своего дома найден мертвым 25-летний журналист местной газеты «Скрыня» Алексея Цибочкина.

Как передает корреспондент УНИАН, первой реакцией местных жителей была мысль, что он убит за журналистскую деятельность, ведь он писал острые статьи. Однако, как сообщил УНИАН прокурор Дубенского района Роман МУЗЫЧУК, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Кроме того, на теле умершего не обнаружено никаких повреждений. То, что у Алексея было больное сердце, подтвердили затем и его родители.