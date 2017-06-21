В Нацполиции рассказали, сколько человек допрошены по делу Шеремета

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допрошено более 3 тысяч человек. Об этом говорится в справке Национальной полиции Украины, переданной Комитету Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

Читайте такжеВ полиции не могут назвать фамилию лица, совершившего убийство ШереметаВ справке отмечается, что среди опрошенных - очевидцы взрыва, в частности, жители домов в районе взрыва и места жительства потерпевшего, лица из числа личных и профессиональных связей потерпевшего, таксисты, проезжавшие в ночное время в районе места жительства потерпевшего.

По данным полиции, отрабатывается ряд версий относительно мотивов совершения преступления, "а именно: профессиональная деятельность потерпевшего за пределами Украины и в Украине; дестабилизация ситуации в государстве; конфликтные ситуации в личной жизни потерпевшего: родственные и интимные отношения, ситуативные конфликты на бытовом уровне коммерческого и финансового характера; ошибка в объекте преступления, в том числе подготовка убийства владельца издания "Украинской правды" Алены Притулы".

В полиции отмечают, что подготовлено более 500 ходатайств о временном доступе к информации, содержащейся у операторов мобильной связи.

Кроме того, назначено 20 комплексных экспертиз, из которых 14 выполнено.

В справке Нацполиции говорится, что в 14 стран мира направлены ходатайства о предоставлении международной правовой помощи, в ходе выполнения которых правоохранительными органами в пределах компетенции проводятся необходимые процессуальные действия.

Также указано, что отработаны места пребывания потерпевшего за последние месяцы, в том числе за пределами Украины.

По результатам просмотра документального фильма "Убийство Павла" проводятся дополнительные следственные действия, в частности, допрошен бывший работник СБУ Игорь Устименко и "проведен с ним следственный эксперимент", а также допрошен в качестве свидетеля владелец автомобиля, на котором ездил в то время Устименко.

Как сообщал УНИАН, 10 мая журналисты OCCRP и Слидство.Инфо обнародовали расследование, согласно которому сотрудник СБУ по имени Игорь Устименко замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в центре Киева.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что Устименко был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что в то время по делу об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.