Во Львове активисты забросали площадь возле ратуши дымовыми шашками в знак протеста против Садового

Во Львове сегодня активисты нескольких общественных организаций провели возле городского совета, где проходит пленарное заседание, акцию протеста против действий городского головы Андрея Садового и его команды.

Читайте такжеВо Львове активисты самостоятельно убирают мусор с улиц (фото)Как передает корреспондент УНИАН, на площади у Ратуши собралось около 50 человек, среди которых несколько человек были одеты в камуфляжную форму и которые представлялись участниками АТО.

По словам протестующих, они сегодня собрались на предупредительную акцию под стенами мэрии, где проходит сессия горсовета, во время которой депутаты должны голосовать за передачу функций вывоза мусора из Львова в управление Львовской ОГА.

Они требовали от властей города «публичного извинения от организаторов вече, которое состоялось 25 июня, во время которого участников боевых действий назвали «титушки» и выражали возмущение действиями городского головы Садового и его команды в решении проблем города.

«После скандирования «Позор!», участники акции забросали площадь дымовыми шашками, что на время создало плотную дымовую завесу на площади. После этого протестующие разошлись.

Сегодня утром на площади Рынок и в центральной части города находится большое количество работников правоохранительных органов.

Пока депутаты на сессионном заседании горсовета не перешли непосредственно к рассмотрению вопроса о даче согласия на распространение юрисдикции Львовской ОГА на вывоз мусора из Львова, который стоит первым в повестке дня сессии.

Как сообщил источник во Львовской облгосадминистрации, ее председатель Олег Синютка на срочном совещании сегодня утром представил председателям всех фракций горсовета (за исключением фракции «Самопомочи») разработанный во Львовской ОГА проект постановления горсовета, который фактически лишает его всякого влияния на ситуацию с мусором в городе на бессрочный срок.

Согласно информации источника, проект постановления, который, кроме сугубо политических пунктов (признание неудовлетворительной работы городского головы Львова Садового), содержит еще два момента, которые полностью меняют суть ранее предлагаемой сделки по передаче от Львовского городского совета ко Львовской ОГА всех функций, касающихся обращения с мусором во Львове. В частности, ОГА хочет получить право заключения долгосрочных соглашений с гарантией поставки твердых бытовых отходов из Львова на мусороперерабатывающие заводы, что фактически делает невозможными планы горсовета по построению собственного завода - ведь без гарантированных объемов мусора построение такого завода теряет всякий смысл. Также из проекта постановления, которое по мнению львовского губернатора, должны принять депутаты горсовета, исчез двухлетний срок, на который, как предлагалось ранее, ОГА должна взять функции городского совета по вывозу и утилизации мусора. То есть облгосадминистрация намерена перенять эти функции на бессрочный срок.

В пресс-службе Львовской ОГА информацию о совещании губернатора и проект постановления не комментируют.

В свою очередь Садовый во время сессионного заседания прокомментировал проект данного решения так: «Еще никогда не было так, что Львовский городской совет под давлением принимал решения, которые писались в помещении областной администрации. Я передаю этот текст для обработки нашему юридическому департаменту. Я понимаю, что председатель ОГА хотел бы, чтобы кто-то из депутатов внес этот проект сегодня с голоса. Но не думаю, что такое сегодня произойдет.

Как сообщал УНИАН, исполком Львовского горсовета 27 июня принял проект решения об урегулировании ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории города Львова.

В документе, в частности, говорится: «Согласовать предоставление согласия на распространение юрисдикции Львовской ОГА на вывоз мусора из Львова; согласовать общую комплексную программу на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с территории Львова на 2017-2019 годы; согласовать обращение к Львовской ОГА и Львовскому областному совету с предложением принять общую комплексную программу на вывоз и захоронение ТБО с территории Львова на 2017-2019 гг.».

Городской голова Садовый на брифинге 23 июня назвал предложение львовского губернатора Синютки о делегировании функции управления твердыми бытовыми отходами областной госадминистрации «ультиматумом», на который мэрия в данной ситуации будет вынуждена согласиться, «во избежание дальнейшей мусорной блокады».

***Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят с мусорных площадок на полигоны в области.