Женщина утверждает, что во время доставки были разбиты яйца и повреждена емкость с медом.

Клиентка обвинила "Новую почту" в плохом сервисе - женщина утверждает, что получила посылку с разбитыми яйцами и поврежденной емкостью с медом.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Передала бабушка внуку на день рождения передачу. Оплаченную, с доставкой. Посылка ехала день. Прибыло: 20 яиц, из них ни одного целого - хотя были в пластиковом контейнере и пупырках дополнительных. И - раздавленный пополам пластмассовый слоик меда. Вот как?! Что вы делали той посылкой, чтобы раздавить пластмассовую тару???", - возмутилась женщина.

Представитель "Новой почты" отреагировал в комментариях к сообщению.

"Ужасно. Особенно, зная, что это передача от бабушки внуку. Напишите нам, пожалуйста, номер накладной - хотим во всем разобраться", - говорится в ответе.

Также в комментариях другие клиенты НП удивились, что компания согласилась доставлять продукты, в частности яйца. Кто-то намекнул, что было нецелесообразно пересылать именно такую посылку по почте.

Тарифы "Новой почты" с 2022 года

Ранее стало известно, что компания обновляет тарифы на доставку с 1 января 2022 года. Всего для клиентов в новом году анонсировали пять обновлений. В частности, появится новая услуга по доставке документов, которая будет стоить в течение года 40 гривень, сумма будет включать картонный конверт. Тариф в 35 гривень на доставку в почтоматы продлят до конца первого квартала, в него уже будет входить комиссия наложенного платежа.

Автор: Виолетта Орлова