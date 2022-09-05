КРАИЛ разрешила букмекерскому бренду 1xBet работать в Украине.

Букмекерский бренд 1xBet, который в марте 2022 года в разгар войны Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей пустила на украинский рынок, прямо связан с другим российским букмекером 1xСтавка и они оба принадлежат одним и тем же гражданам РФ.

Это подтвердили в своем расследовании журналисты издания Delo.ua.

27 августа Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в очередной раз на своей странице в Facebook заявила, что не располагает "ни одним подтверждающим документом от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей владельцев бренда "1XBET" с государством-агрессором".

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Однако, журналисты отмечают, что вероятнее всего КРАИЛ, принимая решение о выдаче лицензии российского оператору азартных игр, не запрашивала проверку на его причастность к стране-агрессору у СБУ или БЭБ, так как согласно ответу КРАИЛ на запрос Delo.ua, в Комиссии обратились за этой проверкой лишь 26 июля 2022 года, ответ на что ждут до сих пор. То есть отсутствие подтверждений связи 1xBet с РФ у КРАИЛ не означает, что этих подтверждений нет и вовсе.

"Если такого обращения не было (до момента принятия решения о выдаче лицензий, - ред.), то это нарушение процедур и, возможно, определенный элемент коррупции", - заявил на днях народный депутат Ярослав Юрчишин.

Издание провело свое расследование и выявило несколько подтверждений того, что 1xBet - это одно и то же, что и сегодня легально работающий в РФ (и уплачивающий миллионы рублей в бюджет страны-агрессора) букмекер 1xСтавка - они имеют одно и то же юридическое лицо в РФ и одних и тех же владельцев.

Как уже ранее сообщалось, основателями 1xBet являются трое уроженцев российского Брянска Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков. Когда их проект 1xBet в начале десятых годов развился с масштабов регионального и стал чуть ли не главной букмекерской конторой РФ, они приобрели ООО "Букмекер Паб", от которого по началу 1xBet и работал. До 2014 года, когда работавшим без лицензий 1xBet стали интересоваться российские правоохранительные органы. Тогда брянчане запустили параллельно исключительно для российского рынка бренд 1xСтавка, на который получили все необходимые российские лицензии.

"С тех пор бренд 1xBet, так и не имеющий лицензий в РФ и запрещен там, уходит развиваться на Запад, получив лицензию голландской заморской территории Кюрасао, а бренд 1xСтавка продолжает работать в России под лицензией ООО "Букмекер Паб". Но как и тогда, так и сейчас 1xBet и 1xСтавка - бренды одной и той же российской компании, как бы "брянская троица" сегодня не пыталась убеждать всех, что 1xBet не имеет никакого отношения к 1xСтавка", - говорится в расследовании.

Один из основателей 1xBet Дмитрий Казорин вплоть до 16 июня 2022 года являлся соучредителем ООО "Букмекер Паб", которое оперирует брендом 1xСтавка в РФ.

Связь 1xBet к 1xСтавка прослеживается еще и по тому факту, что последние годы ООО "Букмекер Паб", заключая спонсорские контракты с российскими футбольными клубами, на форму игроков команд наносило логотип не легальной в РФ 1xСтавка, а запрещенного в РФ 1xBet, из-за чего Федеральная антимонопольная служба оштрафовала как минимум футбольный клуб "Локомотив".

Юристы клуба отвечали, что товарный знак 1X зарегистрирован на ООО "Букмекер Паб", а слово "bеt" – это всего лишь английская версия слова "ставка". Такую схему пиара 1xBet на форме игроков российских ФК ООО "Букмекер Паб" использовало также при спонсорстве клубов "Динамо", "Динамо-М" и "Краснодар".

Кроме того, в подтверждение прямой связи 1xBet к 1xСтавка журналисты приводят тот факт, что сайт 1xbet.ru до сих пор принадлежит ООО "Букмекер Паб". И сегодня при попытке зайти на этот сайт, происходит автоматическая переадресация на сайт 1xstavka.ru.

Тем не менее, 1 сентября впервые за полгода, как гремит скандал вокруг выдачи Украиной лицензий 1xBet, российский букмекер заказал в ряде украинских СМИ размещение их заявления, в котором стал уверять, что 1xBet не имеет никакого отношения к 1xСтавка

"Мы неоднократно заявляли и повторяем снова: 1xBet не имеет никакого отношения к компании "1хСтавка". Об этом мы заявляем с момента появления бренда "1хСтавка", которому по ошибке начали приписывать причастность к компании 1xBet", - говорится в распространенном в украинских СМИ 1 сентября заявлении 1xBet.

Выручка ООО "Букмекер Паб" за 2021 год составила 17,6 млрд рублей. Заработанные на беттинге миллиарды основатель 1xBet Роман Семиохин вкладывает в развитие ряда других своих бизнесов в РФ: торгово-развлекательные центры, сеть гипермаркетов "Линия", компании-автодилеры, оздоровительные центры и так далее. Позволять работать в Украине 1xBet - это пополнять российский бюджет и инвестировать в российскую экономику, резюмируют авторы расследования.