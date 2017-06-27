В Житомире отметили одаренную молодежь, которая прославляет область
Молодым людям вручили стипендии от главы ОГА за успехи в различных сферах.
В Житомире по случаю Дня молодежи и Дня Конституции Украины отметили одаренную молодежь, которая прославляет область. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА
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Приветствовали молодежь сегодня, 27 июня, в Житомирской облгосадминистрации.
«Я хочу обратить внимание на символическую дату – мы встречаемся после Дня молодежи и перед Днем Конституции. Это не случайно. Конституция – это основной закон, по которому функционирует государство, а страна находится в руках молодежи. Молодежь делает настоящее нашего государства. Приятно видеть, что каждый год количество достижений растет. Поэтому я желаю вам вдохновения и новых достижений. Прославляйте Житомирщину во всем мире», – поздравил молодежь заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута и вручил стипендии председателя ОГА.
Также поздравили и вручили указанные стипендии начальник управления семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Светлана Гресь и начальник управления образования и науки облгосадминистрации Лариса Шевчук.
Стипендии председателя Житомирской ОГА получили:
в номинации "За личное мужество"
Наталия Гончарук – начальник отдела ювентальной превенции ГУ НП Украины в Житомирской области;
Виталий Коваль – старший лейтенант, начальник спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения;
Ольга Яценко – старший инспектор ювентальной превенции Коростенского отдела полиции ГУ НП Украины в Житомирской области;
Номинация "За научные достижения"
Виталий Хоменко – врач-хирург Областной клинической больницы им. А.М. Гербачевского;
Номинация "За спортивные достижения"
Лидия Ващенко – воспитанница ДЮСШ «Динамовец»;
Тамара Гаврилюк – воспитанница ЖСДДЮСШОР по легкой атлетике;
Владислав Макаревич – воспитанник ЖДЮСШ «Старт»;
Светлана Меленивская – участник сборной команды области по паратриатлону и плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;
Максим Щербаков – воспитанник ЖДЮСШ по борьбе;
Номинация "За творческие достижения"
Мария Кириленко – ученица 10 класса Коростышевской гуманитарной гимназии №5;
Максим Мозговенко – ученик 11 класса Коростышевской гуманитарной гимназии №5;
Вероника Самойлова – ученица 9 класса Коростышевской гуманитарной гимназии №5;
Мария Хилевич – ученица 11 класса Листвинської СОШ Овручского района;
Валерия Шарандак – ученица 9 класса Сумской специализированной школы №20;
Елена Юрченко – ученица Черняховской гимназии;
Ангелина Котвіцька – студентка 2 курса Житомирского колледжа культуры и искусств им. И. Огиенко, специализация «Народное музыкальное искусство»;
Руслан Прокопчук – артист-кукловод 2 категории Житомирского академического областного театра кукол;
Ольга Бушма – студентка 4 курса Житомирского музыкального училища им. В.С. Косенко;
Татьяна Коробка – студентка 1 курса Житомирского колледжа культуры и искусств им. И. Огиенка, специальность «Дизайн».