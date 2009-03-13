О бедном коллекторе замолвите слово

Утвержден состав рабочей группы при Министерстве юстиции, которая будет разрабатывать проект закона о коллекторской деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК в ходе семинара по вопросам проблемных вопросов взимания задолженности, который состоялся в рамках «Недели юстиции».

По словам министра, в рабочую группу вошли представители Министерства юстиции. Группу возглавил заместитель министра юстиции Леонид ЕФИМЕНКО.

Кроме того, по предложению Национального банка и коллекторских организаций в рабочую группу включены представители НБУ, Ассоциации украинских банков и ряда организаций, осуществляющих коллекторскую деятельность.

Согласно приказу министра юстиции, которым утвержден состав рабочей группы, законопроект о коллекторской деятельности должен быть разработан на протяжении месяца. (С текстом приказа можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции – www.minjust.gov.ua).

Целью рабочей группы является разработка законодательных механизмов деятельности коллекторсьих организаций, что позволит отделить профессиональную деятельность от злоупотреблений, уже появляющихся на этом рынке.