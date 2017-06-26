В Николаеве полиция расследует вчерашнюю стычку на встрече Савченко с горожанами

В Николаеве 25 июня на Площади Леонтовича проходила встреча народного депутата Украины Надежды Савченко с жителями Николаева, которую сорвали неизвестные лица из толпы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, по факту событий, которые вчера произошли в Николаеве, начато уголовное производство и проводится служебная проверка.

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В частности, в результате инцидента в полицию поступили два заявления о причинении телесных повреждений: от помощника народного депутата (начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение») и представителя одной из партий, который в своем избиении обвиняет патрульного полицейского.

«Относительно правомерности действий патрульного назначена служебная проверка, на время которой полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей», - сообщили в полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, местные СМИ опубликовали фотографии, на которых якобы сотрудник полиции поставил ногу на лицо застегнутого в наручники руководителя местного «Правого сектора» Кирилла Калашника.

Кроме того, сообщается, что инвалид АТО, представитель «Батькивщины» Олег Кравец также якобы пострадал от действий полиции во время встречи граждан с Савченко.

Местные СМИ также сообщают, что вчера Савченко в Николаеве забросали яйцами.