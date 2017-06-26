В Николаеве на встрече Савченко патрульный наступил на лицо добровольца (видео)

В Николаеве вчера, 25 июня, во время встречи горожан с народным депутатом Надеждой Савченко, полицейский наступил на лицо лежащего на земле бойца добровольческого батальона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и волонтер Назар Приходько, прикрепив к посту соответствующий скриншот.

Позже в соцсети появилось видео момента, как сотрудник патрульной полиции наступает на лицо человека, который лежит на земле во время задержания другими патрульными.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

После этого, люди, что стояли вокруг, начали оттягивать от патрульного добровольца.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 25 июня, нардеп Надежда Савченко проводила встречу с жителями Николаева на площади Николая Леонтовича. Подошли представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и ВО "Свобода" и начали обвинять депутата в том, что она работает на ФСБ и ведет переговоры с боевиками. После словесных споров начались столкновения, в ходе которых Савченко забросали яйцами.