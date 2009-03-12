Во Львове возмущенные вкладчики заблокировали банк «Надра»

Сегодня во Львове вкладчики банка «Надра» заблокировали работу центрального отделения банка на улице Пекарской.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики, начиная с девяти часов утра, не впускают в помещение банка "Надра" людей, заявляя им, что «в банке денег и так нет».

Около 50 участников протестной акции, скандируя: «Надра» - отдай деньги!», требовали от руководства Львовского филиала банка «Надра» потребовать реальные шаги от администрации банка в Киеве и Национального банка Украины для возвращения им депозитных вкладов, срок которых истек.

Среди требований участников акции протеста – возможность получения в отделениях банка и банкоматах заработной платы и стипендий.

«Максимальная сумма, которую мы сейчас можем получить, – 100 гривен. Ни в одном супермаркете карточки банка не принимают к оплате. Мы прибегнем к бессрочным акциям, требуя возвращения своих денег!», - сообщили журналистам участники акции.

Также возмущенные вкладчики заявили, что в случае игнорирования их требований, они с завтрашнего дня прибегнут к более радикальным действиям: не только перекроют доступ клиентам банка, но и не будут пускать на рабочие места работников банковского учреждения.

Как сообщил УНИАН начальник ЦОС ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, «на данное время участники акции протеста начали расходиться. Нарушений общественного порядка со стороны участников пикетирования не было».

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2009 года Львове уже состоялась акция пикетирования вкладчиков возле отделения №40 филиала банка «Надра» во Львове на улице С.Бандеры.

Во Львовской области банк «Надра» имеет 59 отделений.

С 10 февраля с.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на 1 год. Временным администратором назначена Валентина ЖУКОВСКАЯ.

Также для возобновления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 6 месяцев.