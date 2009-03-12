Из-за дешевого российского угля украинские шахты сидят по уши в долгах

Одна из базовых отраслей Донбасса – угольная – сегодня простаивает. Основных причин две: снижение спроса и обвал цен на уголь, пишет еженедельник «Комментарии:».

Так, ГП «Макеевуголь», объединяющее семь шахт региона, в январе 2009 года добыло 289 тыс. тонн угля, что на 1,7% (или 4,9 тыс. тонн) больше, чем в январе прошлого года. При этом предприятие не способно в полном объеме уплатить налоги. На данный момент задолженность «Макеевугля» перед бюджетами всех уровней и Пенсионным фондом составляет около 380 млн. грн.

Главная причина стремительного «обрастания» «Макеевугля» долгами - не менее стремительное падение цены на уголь. Так, если в сентябре 2008 года тонна концентрата коксующегося угля (более 80% в объеме добычи этого предприятия) стоила около 2 тыс. грн., то сегодня - 600 грн. Поэтому от реализации упомянутых 289 тыс. тонн угля «Макеевуголь» получило 87,5 млн. грн, а на добычу потратило 153 млн. грн.

Подобная ситуация сложилась и на шахте «Краснолиманская», которая считается одним из ведущих предприятий региона. По словам заместителя директора по сбыту «Краснолиманской» Алексея КАРАСЕВА, сейчас его предприятие продает уголь в четыре раза дешевле, чем прошлым летом. «Если в августе 2008 года тонна стоила около 1,9 тыс. грн., то сейчас - 560 грн. При этом себестоимость добычи угля составляет 600-620 грн./тонна. Поэтому, начиная с октября 2008 года, мы работаем в убыток», - сообщил А.КАРАСЕВ.

«Наша шахта имеет возможность добывать до 10 тыс. тонн угля в сутки, а мы добываем 6-7 тыс. Основная причина - нет реализации продукции в полном объеме. Ведь сейчас из России везут уголь в днепропетровскую группу комбинатов, включая три коксохимзавода Днепропетровской области, «Криворожсталь», Алчевский меткомбинат и т.д. Встает вопрос: если у Украины есть свои шахты и уголь, зачем покупать уголь в России?», - жалуется А.КАРАСЕВ.

Привлекательность российского угля объясняется тем, что россияне идут на ценовые уступки, чтобы только сохранить объемы экспорта.

«Россияне ведут политику демпинговых цен на внешних рынках, чтобы сохранить объемы продаж. Политика россиян относительно украинских потребителей такова, что на аналогичные марки украинского коксующегося угля они устанавливают цену за тонну на 5-10 долларов ниже с учетом расходов на доставку до конечного украинского потребителя», - сообщил Александр ФРАНЦИШКО, который до 4 февраля 2009 года занимал должность первого заместителя руководителя Минуглепрома Украины. До кризиса рентабельность большинства российских угледобывающих компаний достигала 100%, поэтому у них есть запас прочности.

«В целом, российские шахты более рентабельны по сравнению с украинскими, потому что они позже строились и технологически более оснащенные. Возможно, некоторые из них сейчас работают в убыток. Но, во всяком случае, приблизительно год назад у них был существенный люфт между существующими на рынке ценами и минимальной рентабельностью», - говорит А.ФРАНЦИШКО.

По его словам, отечественные шахты не способны продавать уголь дешевле, чем российский из-за ограниченных возможностей госбюджета, в котором предусмотрены средства на компенсацию разницы между себестоимостью добычи угля и ценой его реализации.

В госбюджете-2009 на эти цели для всех шахт Украины предусматривалось 750 млн. грн. Сейчас из этой суммы израсходовано около 685 млн. грн. Таким образом, на апрель текущего года для компенсации разницы осталось только 65 млн. грн., тогда как в ноябре-декабре 2008 года на эти цели выделялось более 500 млн. в месяц, информируют «Комментарии:».