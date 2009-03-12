В Полтаве 18-летний студент упал с шестиметровой высоты
11:37, 12 марта 2009Общество
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Пострадавший доставлен в больницу
В Полтаве 18-летний студент упал из шестиметровой высоты во время прохождения практики на строительстве.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Инцидент произошел вчера в 11.30. Пострадавший студент ПТУ №1 доставлен в городскую больницу с диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника".
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