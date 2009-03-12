В Полтаве 18-летний студент упал с шестиметровой высоты

В Полтаве 18-летний студент упал из шестиметровой высоты во время прохождения практики на строительстве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел вчера в 11.30. Пострадавший студент ПТУ №1 доставлен в городскую больницу с диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника".