Тимошенко выразила соболезнование немецкому народу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила сочувствие федеральному канцлеру Федеральной Республики Германия Ангеле МЕРКЕЛЬ и немецкому народу в связи с трагедией в городе Винненден, в результате которой погибли люди.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в правительственной телеграмме Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что граждане Украины разделяют боль непоправимых потерь с гражданами Германии.

„Выражаю искренние сочувствия всему немецкому народу, в частности родным и близким погибших. Желаю наискорейшего выздоровления всем пострадавшим”, - сказано в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в небольшом городе Винненден на юге Германии юноша открыл огонь в школе. По последним данным, в результате стрельбы погибло 16 человек, в том числе 9 детей. Убийцу застрелила полиция.