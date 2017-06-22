В Житомире презентовали методическое пособие по противодействию ненависти и почтовые открытки

В Житомире презентовали методическое пособие «Советы по противодействия языку ненависти при помощи образования по правам человека: украинское измерение», автором-составителем которого является Надежда Павлик, кандидат педагогических наук, доцент Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Презентация проходила сегодня, 22 июня, на пресс-конференции по случаю проведения на Житомирщине Международной акции «Движение против ненависти: региональное измерение» с участием заместителя председателя ОГА Ярослава Лагуты.

«Такие инициативы и начинания являются жизненно важными для общества. Необходимо творить добрые, хорошие дела. Спасибо организаторам таких акций за то, что вносите позитив и искореняете ненависть», – отметил Лагута.

Пособие освещает содержание основных понятий образования в сфере прав человека, характеризует этапы организации неформального образования с противодействия языку ненависти, а также в пособии представлены практические разработки по противодействия языку ненависти через образование по правам человека.

По словам автора пособия Надежды Павлик, издание адресовано, в первую очередь, специалистам социальной и педагогической сфер, студентам и аспирантам педагогических специальностей, активистам детских и молодежных общественных организаций, а также всем заинтересованным в формировании гражданского общества и преподавании освещенных в издании тем.

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Также на пресс-конференции были презентованы почтовые открытки, созданные житомирским художником-карикатуристом Василием Вознюком в рамках кампании «No Hate Speech Movement» и проекта Укрпочты «Почта добра».

Напомним, что в прошлом году в пресс-конференции принимал участие заместитель министра молодежи и спорта Украины Александр Ярема.

Методическое издания и листовки напечатаны при финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта Украины. Проект реализуется в рамках кампании Совета Европы «No Hate Speech Movement».

Общеевропейская кампания «No Hate Speech Movement» основана в 2013 году Советом Европы с целью противодействия разжиганию ненависти в общении, сети интернет, средствах массовой информации путем предоставления молодежи знаний и навыков, необходимых для выявления и противодействия нарушениям прав человека. Кампания действует в 47 странах Европы. В Украине получила название «Движение против ненависти».