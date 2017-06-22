Киев получил статус одного из самых дешевых городов мира для туристов

Киев попал в топ-50 рейтинга самых дешевых городов мира для отдыха иностранных туристов. В рейтинге учитывалась стоимость проживания для иностранцев в различных городах мира.

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Рейтинг стоимости проживания для иностранцев в различных городах мира составленный Mercer.

Всего в список попали 209 городов мира. Среди них Киев занял 163-е место.

Места в рейтинге указываются от самого дорогого до самого дешевого города. Таким образом, Киев стал сорок шестым из самых дешевых городов в мире.

В списке самых дешевых первое место занял Тунис, а в десятку вошли Бишкек (Киргизия), Скопье (Македония), Виндхук (Намибия), Блантайр (Малави) Тбилиси (Грузия), Монтеррей (Мексика), Сараево (Босния и Герцеговина), Карачи (Пакистан), Минск (Беларусь).

При этом самым дорогим для иностранцев оказалась столица Анголы Луанда, а также Гонконг, Токио, Цюрих и Сингапур.