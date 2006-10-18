Зернотрейдеры подали иск против Кабмина

Группа крупнейших зернотрейдеров, которые входят в Украинскую зерновую ассоциацию (УЗА), подала сегодня в Хозяйственный суд г. Киева исковое заявление к Кабинету Министров Украины о признании незаконными и отмене постановлений Кабмина от 28 сентября т.г. №1364, от 11 октября т.г. №1418 (о введении лицензирования и квотирования экспорта зерна - УНИАН). Об этом сообщается на официальном сайте УЗА.

По мнению УЗА, при принятии указанных Постановлений правительство Украины нарушило права экспортеров зерна, незаконно введя сначала режим лицензирования экспорта зерна, а затем заменив его на режим квотирования экспортных операций с зерновыми.

Как считает Адвокатское объединение «Волков и Партнеры», которое представляет интересы истцов, поданный иск должным образом обоснован и существуют все необходимые основания для его удовлетворения, «ведь при принятии подлежащих обжалованию Постановлений Кабинет Министров Украины вышел за пределы полномочий, предоставленных ему, в частности, Законом Украины «О зерне и рынке зерна в Украине», Законом Украины «О внешнеэкономической деятельности». Кроме того, Кабинетом Министров была почти полностью нарушена процедура принятия регуляторных актов, отмечают адвокаты.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Кабинет Министров принял постановление о квотировании экспорта зерновых, но официальной информации о его подписании нет.

Согласно проекту постановления, разработанному Минагрополитики, предлагается установить до 31 декабря 2006 г. экспортные квоты в объеме: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

В постановлении отмечается, что установление квот, рассчитанных на основе уточненного баланса спроса и предложения зерна в разрезе отдельных его видов, дает возможность гарантировать государству обеспечения объемов такого экспорта на уровне, который не приводит к появлению дефицита отдельных видов зерна, в частности продовольственного, на внутреннем рынке.

Кроме того, Кабинет Министров Украины постановлением от 28 сентября 2006 г. №1364 ввел лицензирование экспорта зерна.

Кабмин постановил дополнить дополнение 12 к постановлению от 30 декабря 2005 г. №1304 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемов квот в 2006 году» позицией «Продовольственная пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)». Это постановление вступило в силу со дня его публикации.