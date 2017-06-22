В Украине почтили память жертв Второй мировой войны (фото, видео)

В Украине сегодня почитают память жертв Второй мировой войны.

Так, в Киеве члены Кабинета министров Украины и премьер-министр Украины Владимир Гройсман возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной славы в Киеве. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

В Днепре представители националистических движений пытались помешать акции Союза советских офицеров, запрещенной судом организации из-за ее антиукраинской позиции. Обошлось без стычек. Полиция лишь составила админпротокол на женщину, которая пришла с запрещенной георгиевской ленточкой. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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В Харькове несколько красных флагов с собой принесли люди, собравшиеся у Мемориала Славы. Полиция разрешила развернуть только тот, что был без советских серпа и молота. Один из участников принес транспарант с надписью «Гитлер и Бандера напали на Украину». Транспарант правоохранители изъяли.

А в Запорожье митинг провела пророссийская организация «Бессмертный полк». Пришло не более 40 человек. Правоохранителей было в 10 раз больше.

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Напомним, ежегодно в Украине сегодня отмечается День скорби и памяти жертв войны. Он отмечается ежегодно 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни каждого пятого украинца.