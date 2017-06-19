Следователи уже допросили задержанного киллера, стрелявшего в Осмаева

Злоумышленник, который напал на Адама Осмаева и Амину Окуеву, уже допрошен следователями.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко.

"Его жизни (напавшего на Осмаева и Окуеву - ред.) ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания", - сказал Шевченко.

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По его словам, допрос задержанного киллера уже провели. Вместе с тем, по данным МВД, нападающий ранее совершил ряд других преступлений, в том числе и не на территории Украины.

"Есть целый ряд других преступлений, в частности следствие их видит, и сейчас идут активные действия с международными партнерами для того, чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно", - отметил представитель МВД.

По его словам, российский след в деле нападения очевиден. При этом Шевченко напомнил, что для собственной "легенды" подозреваемый использовал персональные данные человека, который уже умер.

Как сообщал УНИАН ранее, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали. Окуева сообщала, что у ее мужа в результате ранения повреждена печень, легкие, разорвана диафрагма.