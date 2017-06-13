Окуева о покушении: момент нападения киллера записывался на видео

В машине, в которой находились Адам Осмаев и Амина Окуева, когда на них напал киллер, все писалось видео. Данную информацию в комментарии "Обозревателю" подтвердила Окуева.

"Да, киллер сказал нам, что хочет запечатлеть момент получения "подарка" на видео. И попросил снимать на его телефон в режиме "селфи". Очевидно, что он хотел заснять момент нашего убийства", - рассказала она.

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Но в момент стрельбы телефон выпал у Окуевой из рук, но все происходящее должно было быть записано хотя бы в аудиорежиме.

"Надеюсь, что многие его записи сохранились и помогут следствию. А когда это станет возможным, то будут предоставлены общественности", - отметила она.

Как сообщал УНИАН ранее, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Окуева сообщала, что у ее мужа в результате ранения повреждена печень, легкие, разорвана диафрагма.