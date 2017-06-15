80% украинцев готовы сдать кровь, если бы им предложили: донорство в фактах и цифрах (инфографика)

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году в мире собрали 112,5 млн донаций крови, половина из них – в странах с высоким уровнем дохода. Это на 4,5 млн больше, чем в 2015-ом.

Сейчас в Украине насчитывается 423 центры крови. Больше донорских центров на Киевщине – 64, далее идут Тернопольская, Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Черкасская области.

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По данным аналитической группы Corestone Corp, каждые 2 секунды в мире один человек нуждается в переливании крови. Всего 1% населения может покрывать базовую потребность всей страны в крови. Например, во время автомобильной аварии для спасения жизней нужно в среднем 4,5 л крови, тогда как за один раз человек сдает 450 мл.

По статистике, 90% людей, которые могут сдать кровь, не делают этого. 80% людей могли бы сдать кровь, если бы их попросили, но сами инициативу не проявляют.

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В то же время, решить проблему нехватки крови в медицинских центрах пытаются с помощью технологий. Создано искусственную кровь, способную заменить настоящую на 12 часов и 3D-биопринтер для печати сосудов.