В Киеве заблокировали схему "визового" мошенничества для выезда в США

В Киеве оперативники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции и следователи раскрыли схему «визового» мошенничества для выезда в США. Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины, изготовление поддельного «пакета документов» для «турпоездки» или «на лечение» стоило около 30 тыс. грн с человека. Предоставив в посольство эти «документы», обманутые граждане обычно получали отказ.

Читайте такжеЗа три дня безвиза каких-либо осложнений при пересечении украинцами границ не было – МИД«Работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции и следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры и в тесном взаимодействии со Службой дипломатической безопасности Посольства США в Украине пресекли противоправную деятельность директора коммерческой фирмы. Это учреждение организовало мошенническую схему завладения деньгами украинцев под прикрытием получения виз в США», - говорится в сообщении.

В частности, злоумышленники изготавливали фиктивные справки с места работы и из банков - о наличии денежных средств. Также в «пакет» входили поддельные письма ведущих украинских субъектов хозяйствования относительно участия их «представителей» в выставках, форумах и семинарах на территории США. Кроме этого, фигурантка изготавливала поддельные документы для получения виз в США якобы с целью лечения.

«Все эти фальшивки обманутые украинцы предоставляли для получения американских виз и обычно получали отказ. Следствием установлено, что стоимость одного такого «пакета документов» достигала около 30 тыс. грн», - добавили в полиции.

В ходе санкционированного обыска изъято значительное количество паспортов граждан Украины, поддельные документы различных юридических лиц. Кроме того, изъята оргтехника, на которой изготавливались фальшивки, а также штампы и банковские карточки.

Директор фирмы уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.