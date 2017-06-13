Полиция разоблачила канал незаконной легализации в Украине преступников из России

Полиция разоблачила группу лиц, которая незаконно легализовывала в Украине граждан России, скрывающихся от следствия за совершение тяжких преступлений.

Читайте также"Добро пожаловать в ад": в Киеве активисты "поздравили" дипломатов РФ с Днем России (видео)Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, спецоперация по задержанию четырех фигурантов состоялась в рамках уголовного производства, начатого следственным управлением столичной полиции.

Правоохранители разоблачили схему преступной деятельности лиц, которые способствовали незаконной переправке граждан, находящихся в государственных и международных розысках других стран, через государственную границу Украины. В дальнейшем осуществлялась их незаконная легализация путем заключения фиктивных браков и получения гражданства Украины.

«Злоумышленники предлагали желающим легализоваться на территории Украины: в территориальные отделения миграционной службы Украины они подавали поддельные документы для получения гражданства Украины. В дальнейшем эти лица регистрировали фиктивные браки с украинками, а чтобы сделать это в кратчайшие сроки, предоставляли в отделение ЗАГСа справки о якобы беременности будущей "жены", - отметили в главке.

По данным правоохранителей, такие браки длились, как правило, не более двух месяцев, после чего разрывались, а "нелегалы" жили в Украине уже по фамилиям своих экс-жен.

В частности, в ходе спецоперации правоохранители разоблачили гражданина Российской Федерации - бывшего начальника одного из подразделений центрального аппарата МВД РФ, обвиняемого в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. В Украине он проживал по поддельным документам и под измененной фамилией: таким образом он пытался избежать уголовной ответственности. Вместе с ним были задержаны еще три человека, которые имеют непосредственное отношение к преступной сделке, связанной с незаконной легализацией правонарушителей.

По адресам проживания подозреваемых полицейские изъяли паспорта граждан Российской Федерации, поддельные украинские паспорта, внутренние и международные паспорта разных стран, виды на жительство, печати субъектов хозяйственной деятельности резидентов и нерезидентов Украины, компьютерную и телефонную технику, предметы, похожие на оружие, деньги - 200 тыс. грн, почти $130 тыс., более 14 тыс. евро и около 1,5 млн рос. руб.

Всем четырем задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 и 4 ст. 358 Уголовного кодекса ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов").

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.