Нафтогаз заявляет, что заплатил России за весь февральский газ

«Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале 2009 года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Мы завершили расчеты с «Газпромом» за февраль», – сказал он.

При этом он добавил, что сумма составила около 360 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 4 марта «Нафтогаз Украины» перечислил более 80% суммы за потребленный в феврале российский газ.

Сегодня около 16.00 ОАО "Газпром" сообщил, что "получил от НАК "Нафтогаз Украины" 310 миллионов долларов в счет оплаты поставленного в феврале газа. Украине осталось заплатить 50 миллионов долларов".

Перед этим премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия приостановит поставки газа в Украину, а возможно и европейским потребителям, если 7 марта не будет произведена оплата за поставленный газ.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" должен заплатить 14,4 млрд. долл.