Польское радио извинилось за карту Украины без Крыма

Польское радио Radio Rzeszów признало свою ошибку в связи с публикацией карты Украины без Крыма и принесло извинения.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

"Редакция признала свою техническую ошибку, извинилась, сказала, что не имела злого умысла и безотлагательно заменила карту Украины на верную", - говорится в сообщении.

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В посольстве также отметили, что в интернет-пространстве "гуляет" еще много таких искаженных карт, которые вводят в заблуждение пользователей, особенно из других стран.

"Важно объединить усилия украинцев, поляков и представителей других дружественных нам народов, чтобы такие карты выявлять и безотлагательно реагировать" - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, создатели карты России с Крымом в Астане также извинились перед Украиной.