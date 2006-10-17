Киевляне могут ждать отопления еще 12 дней

Согласно с правилами КГГА от 7 октября 1992 года о подготовке и проведении отопительного сезона, на запуск отопительных систем городским службам предоставляется 12 дней, сообщили в департаменте общественных связей АК "Киевэнерго".

В тоже время, по данным начальника службы учета ОАО "Киевгаз" Ольги Еременко, потребление газа населением за последние 2 недели, когда температура держалась на уровне 10 градусов, увеличилось на 10-15%. В результате ежесуточный перерасход топлива составил 100 тыс. куб. газа, что равняется 45 тыс. гривен.

В случае, если КГГА будет подключать отопление 10-12 дней киевляне дополнительно сожгут миллион кубометров газа по фиксированной для населения цене 500 тыс. гривен. Трудно подсчитать, на сколько увеличится потребление электроэнергии, так как количество желающих обогреть свое житель с помощью обогревателей стремительно вырастет.

По данным газеты "Сегодня", на 16 октября в Киеве не подключен к отоплению ни один жилой дом. Энергетики заканчивают подключать к отоплению детские сады, школы, больницы.

По данным Гидрометцентра в Украину вторгаются арктические воздушные массы с севера России, что уже в ближайшее время вызовет похолодание до -4 градусов Цельсия.

Напомним, что согласно с нормативами, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов Цельсия.

В 2005 году отопительный сезон начался 15 октября.

Корреспондент со ссылкой на Главред