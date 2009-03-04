Главное управление разведки договорилось о сотрудничестве в космосе
20:31, 04 марта 2009Общество
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Состоялось общее совещание с НКАУ
Главное управление разведки Министерства обороны и Национальное космическое агентство Украины договорились о взаимодействии и приоритетных направлениях деятельности в интересах национальной безопасности и обороны государства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУР Министерства обороны, такая договоренность была достигнута сегодня в ходе встречи руководителей Национального космического агентства и Главного управления разведки Минобороны.
В ходе совместного совещания была отмечена актуальность сотрудничества двух ведомств в космической сфере.
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