Главное управление разведки договорилось о сотрудничестве в космосе

Главное управление разведки Министерства обороны и Национальное космическое агентство Украины договорились о взаимодействии и приоритетных направлениях деятельности в интересах национальной безопасности и обороны государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУР Министерства обороны, такая договоренность была достигнута сегодня в ходе встречи руководителей Национального космического агентства и Главного управления разведки Минобороны.

В ходе совместного совещания была отмечена актуальность сотрудничества двух ведомств в космической сфере.